Naufragio Cutro, Save the Children: qui tutti piangono qualcuno (Di giovedì 2 marzo 2023) "Ricordano di un boato nella notte quando erano in prossimità della costa e si sono trovati in acqua, chi sapeva nuotare ha aiutato chi aveva vicino ma hanno visto tante persone sparire fra le onde, c'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) "Ricordano di un boato nella notte quando erano in prossimità della costa e si sono trovati in acqua, chi sapeva nuotare ha aiutato chi aveva vicino ma hanno visto tante persone sparire fra le onde, c'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : #Crotone: Il Presidente #Mattarella ha reso omaggio alle vittime del naufragio avvenuto sulle coste di Steccato di… - marcofurfaro : Senza se e senza ma con la segretaria @ellyesse. #Piantedosi deve dimettersi prima di subito. Per le dichiarazioni… - crocerossa : ?? Quella di Cutro è una tragedia che non può lasciarci indifferenti. Da giorni siamo al fianco dei superstiti che,… - rgm_magi : RT @Quirinale: #Crotone: Il Presidente #Mattarella ha reso omaggio alle vittime del naufragio avvenuto sulle coste di Steccato di Cutro dom… - AngelinaStanzi3 : RT @DavideR46325615: Scontro tra treni in Grecia: si dimette il Ministro dei trasporti Kostas Karamanlis in segno di rispetto per le vittim… -