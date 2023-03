Naufragio Crotone, tra le vittime la giocatrice della Nazionale pakistana di hockey: chi era Shahida Raza (Di giovedì 2 marzo 2023) Era in fuga dal Pakistan per problemi personali e perché appartenente alla comunità sciita Hazara, ripetutamente presa di mira dai gruppi estremisti sunniti tra cui l’Isis. E aveva scelto di cercare un futuro migliore in Europa imbarcandosi dalla Turchia sul Summer love, il barcone di migranti naufragato sulle coste calabresi domenica mattina. È morta così Shahida Raza, capitana della Nazionale pakistana di hockey su prato. Ventisette anni, ex calciatrice, Raza è stata identificata tra le vittime e a confermare il decesso ci sono anche i funzionari della Pakistan hockey Federation che hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia della donna, che ha rappresentato il suo Paese in diverse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Era in fuga dal Pakistan per problemi personali e perché appartenente alla comunità sciita Hazara, ripetutamente presa di mira dai gruppi estremisti sunniti tra cui l’Isis. E aveva scelto di cercare un futuro migliore in Europa imbarcandosi dalla Turchia sul Summer love, il barcone di migranti naufragato sulle coste calabresi domenica mattina. È morta così, capitanadisu prato. Ventisette anni, ex calciatrice,è stata identificata tra lee a confermare il decesso ci sono anche i funzionariPakistanFederation che hanno espresso le loro condoglianze alla famigliadonna, che ha rappresentato il suo Paese in diverse ...

