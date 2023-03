Naufragio Crotone, Sergio Mattarella in raccoglimento davanti alle salme dei migranti | "Pieno sostegno ai profughi" (Di giovedì 2 marzo 2023) Leggi Anche Naufragio Cutro, Guardia costiera: 'Non siamo usciti? Regole complesse, spesso dal Viminale' - Giovedì Mattarella a Crotone Leggi Anche Piantedosi 'corregge' le frasi sui migranti: '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 2 marzo 2023) Leggi AncheCutro, Guardia costiera: 'Non siamo usciti? Regole complesse, spesso dal Viminale' - GiovedìLeggi Anche Piantedosi 'corregge' le frasi sui: '...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : #Crotone: Il Presidente #Mattarella ha reso omaggio alle vittime del naufragio avvenuto sulle coste di Steccato di… - GiovaQuez : Il presidente #Mattarella è arrivato Crotone e si è recato all'ospedale per incontrare i superstiti del naufragio.… - Tg3web : Va avanti l'inchiesta sul naufragio di Cutro. Il comandante della Capitaneria di porto di Crotone: 'Con quel mare f… - luigisky2 : RT @NatangeloM: Comici spaventati Salvini - la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #piantedosi #salv… - giornali_it : Naufragio Crotone, Mattarella omaggia le vittime alla camera ardente #2marzo #QuotidianiNazionali #IlTempo -