Naufragio Crotone, Mattarella omaggia le vittime alla camera ardente (Di giovedì 2 marzo 2023) Crotone (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato alla camera ardente allestita al Palazzetto dello Sport di Crotone per le 67 vittime del Naufragio avvenuto la notte tra sabato e domenica a Steccato di Cutro.Il capo dello Stato, accompagnato dal prefetto di Crotone, Maria Carolina Ippolito, si è intrattenuto con alcuni familiari delle vittime. Secondo quanto si apprende, la richiesta più pressante da parte loro è stata quella di un aiuto per il rimpatrio delle salme e il sostegno a chi è sopravvissuto. Mattarella ha assicurato pieno sostegno ai profughi. In precedenza il capo dello Stato aveva fatto visita ai bambini feriti nel Naufragio e ricoverati ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023)(ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergiosi è recatoallestita al Palazzetto dello Sport diper le 67delavvenuto la notte tra sabato e domenica a Steccato di Cutro.Il capo dello Stato, accompagnato dal prefetto di, Maria Carolina Ippolito, si è intrattenuto con alcuni familiari delle. Secondo quanto si apprende, la richiesta più pressante da parte loro è stata quella di un aiuto per il rimpatrio delle salme e il sostegno a chi è sopravvissuto.ha assicurato pieno sostegno ai profughi. In precedenza il capo dello Stato aveva fatto visita ai bambini feriti nele ricoverati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : #Crotone: Il Presidente #Mattarella ha reso omaggio alle vittime del naufragio avvenuto sulle coste di Steccato di… - Tg3web : Va avanti l'inchiesta sul naufragio di Cutro. Il comandante della Capitaneria di porto di Crotone: 'Con quel mare f… - GiovaQuez : Il presidente #Mattarella è arrivato Crotone e si è recato all'ospedale per incontrare i superstiti del naufragio.… - Devabole : RT @localteamtv: Crotone, l'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'ospedale 'San Giovanni di Dio' per la visita ai su… - GaetanoBellino : RT @GiovaQuez: Il presidente #Mattarella è arrivato Crotone e si è recato all'ospedale per incontrare i superstiti del naufragio. Dopo il c… -