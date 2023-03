Naufragio Crotone, la Procura apre un fascicolo sui soccorsi (Di giovedì 2 marzo 2023) La Procura di Crotone ha aperto un nuovo fascicolo, al momento senza ipotesi di reato e contro ignoti, riguardante la catena dei soccorsi attivata in seguito al Naufragio di Cutro di domenica scorsa. La Procura di Crotone, per fare luce sul Naufragio di domenica scorsa, ha aperto una nuova indagine contro ignoti e senza ipotesi di reato La decisione, secondo quanto si è appreso, sarebbe stata presa per consentire di delegare i Carabinieri ad acquisire gli atti relativi al Naufragio da Capitaneria di porto di Crotone e Guardia di finanza. L’apertura di una seconda inchiesta, parallela a quella riguardante i tre presunti scafisti arrestati, era nell’aria. La Procura di Crotone, infatti, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 2 marzo 2023) Ladiha aperto un nuovo, al momento senza ipotesi di reato e contro ignoti, riguardante la catena deiattivata in seguito aldi Cutro di domenica scorsa. Ladi, per fare luce suldi domenica scorsa, ha aperto una nuova indagine contro ignoti e senza ipotesi di reato La decisione, secondo quanto si è appreso, sarebbe stata presa per consentire di delegare i Carabinieri ad acquisire gli atti relativi alda Capitaneria di porto die Guardia di finanza. L’apertura di una seconda inchiesta, parallela a quella riguardante i tre presunti scafisti arrestati, era nell’aria. Ladi, infatti, ...

