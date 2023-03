Naufragio Crotone | i pm indagano sulle falle nei soccorsi | aperto un secondo fascicolo Chiesti gli atti a Finanza e Guardia costiera

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : #Crotone: Il Presidente #Mattarella ha reso omaggio alle vittime del naufragio avvenuto sulle coste di Steccato di… - GiovaQuez : Il presidente #Mattarella è arrivato Crotone e si è recato all'ospedale per incontrare i superstiti del naufragio.… - Tg3web : Va avanti l'inchiesta sul naufragio di Cutro. Il comandante della Capitaneria di porto di Crotone: 'Con quel mare f… - vinovavi : RT @DomaniGiornale: Dopo il naufragio di #Cutro, fonti interne a Fratelli d'Italia dicono che #Meloni intenda richiamare #Piantedosi e #Sa… - LaRagione_eu : L'omaggio del Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, alla strage del naufragio di #Cruto. Di… -

E ieri, il Comandante della Capitaneria di Porto di, Vittorio Aloi, parlando con i giornalisti che gli chiedevano se sono stati sentiti dalla Procura crotonese ha replicati: 'Saremo sentiti e ...Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto portare con se', durante la visita ai piccoli pazienti nell'ospedale di, qualche giocattolo (dei peluche, una pianola, un robot telecomandato) nel tentativo di strappare loro un sorriso. Poi nel palazzetto dello sport si e' trattenuto con le famiglie delle vittime ...La Procura diha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per ricostruire tutta la catena dei soccorsi nella notte tra il 25 e il 26 febbraio, quando un'imbarcazione con a bordo almeno 180 migranti è ...

Quando il 3 ottobre 2013 più di 360 persone morirono a largo di Lampedusa, un team di medici legali coordinati da Cristina Cattaneo riuscì a fare in modo che alcuni di loro fossero riconosciuti e rest ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...