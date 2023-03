Naufragio Crotone, accuse su responsabilità soccorsi. Schlein: “Piantedosi si dimetta” (Di giovedì 2 marzo 2023) Una giungla di competenze e l'assenza di un SOS: potrebbe racchiudersi in questi fattori quello che si sta delineando come un flop della catena di soccorso nel caso del Naufragio del caicco carico di migranti nelle coste della Calabria che ha provocato la morte accertata di almeno 67 persone, tra le quali numerosi bambini, ed un numero ancora imprecisato di dispersi. Vittime alle quali renderà omaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che oggi sarà a Crotone dove giungerà anche la neo segretaria del Pd Ely Schlein, che ieri ha attaccato il ministro Piantedosi chiedendone le dimissioni. A rendere ancora più difficile la ricostruzione dei fatti, anche un serrato scambio sulle responsabilità che coinvolge il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e Frontex, l'Agenzia ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 2 marzo 2023) Una giungla di competenze e l'assenza di un SOS: potrebbe racchiudersi in questi fattori quello che si sta delineando come un flop della catena di soccorso nel caso deldel caicco carico di migranti nelle coste della Calabria che ha provocato la morte accertata di almeno 67 persone, tra le quali numerosi bambini, ed un numero ancora imprecisato di dispersi. Vittime alle quali renderà omaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che oggi sarà adove giungerà anche la neo segretaria del Pd Ely, che ieri ha attaccato il ministrochiedendone le dimissioni. A rendere ancora più difficile la ricostruzione dei fatti, anche un serrato scambio sulleche coinvolge il ministro dell'Interno Matteoe Frontex, l'Agenzia ...

