Naufragio Calabria, oggi Mattarella a Crotone per rendere omaggio alle vittime (Di giovedì 2 marzo 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà oggi a Crotone per rendere omaggio alle vittime del Naufragio dell'imbarcazione su cui viaggiava un gruppo di migranti. Il Naufragio ha provocato la morte accertata, al momento, di almeno 67 persone ed un numero ancora imprecisato di dispersi. Della visita del capo dello Stato, di cui mancano al momento i particolari, si è appreso da fonti locali. Mattarella, secondo quanto si è appreso, si dovrebbe recare al Palasport, dove è stata allestita la camera ardente con le bare delle vittime del Naufragio. Possibile anche una visita in ospedale a visitare i feriti (LO SPECIALE MIGRANTI DI SKY TG24).

