Naufragio Calabria | Mattarella a Crotone rende omaggio a vittime

(Di giovedì 2 marzo 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio, è arrivato in mattinata aperrealledeldell'imbarcazione su cui viaggiava un gruppo di migranti. Ilha provocato la morte accertata, al momento, di almeno 67 persone e un numero ancora imprecisato di dispersi (LO SPECIALE MIGRANTI DI SKY TG24).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sale a 67 il numero delle vittime del naufragio del barcone carico di migranti nelle acque di Steccato di Cutro. L'… - Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti. Frontex: 'Avvertita l'Italia, a bordo 200 persone, non sembravano in pericolo'. Guardia Cost… - Tg3web : Proseguono con l'interrogatorio dei tre presunti scafisti le indagini sul naufragio di domenica scorsa davanti alla… - Bianca34874951 : RT @Tg3web: Proseguono con l'interrogatorio dei tre presunti scafisti le indagini sul naufragio di domenica scorsa davanti alla costa di Cu… - e2dot7182818284 : RT @Monicanpl: Il silenzio, il cordoglio, la preghiera #crotone #naufragio #calabria -

Ilavvenuto in, è 'una tragedia non prevedibile alla luce delle informazioni che pervenivano'. Lo ha detto il portavoce della Guardia Costiera Cosimo Nicastro a '5 minuti' di Bruno ...Ultimo esempio, il barcone affondato a poche centinaia di metri da Cutro , in, partito da Smirne e il cuiha provocato decine di morti, soprattutto donne e bambini. Video su questo ..., Elly Schlein attacca Matteo Piantedosi: "Parole indegne e disumane, mi unisco a chi chiede le sue dimissioni"., L'articolo, Schlein contro ...

Strage di migranti in Calabria: recuperati altri tre corpi, si temono oltre 100 morti - Calabria Agenzia ANSA

Dopo il dispaccio emanato da Frontex - l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera che, alle 23.03 della sera che ha preceduto il naufragio aveva segnalato ... all’Autorità Marittima di ...Cronaca Naufragio Crotone, perché la barca ha scelto l’Italia e non la Grecia L’imbarcazione naufragata al largo della Calabria era partita da Smirne, in Turchia, che… Leggi ...