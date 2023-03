Naufragio a Crotone | documenti a confronto | «Vi abbiamo chiesto di inviare i vostri mezzi» «Non c’è stata segnalata nessuna criticità»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Va avanti l'inchiesta sul naufragio di Cutro. Il comandante della Capitaneria di porto di Crotone: 'Con quel mare f… - localteamtv : Crotone, le urla strazianti di una donna soccorsa dai medici alla camera ardente per le vittime del naufragio… - MSF_ITALIA : #Crotone #Naufragio Sono arrivati molti familiari delle vittime da diversi paesi europei, come la Germania o l'Aust… - Tempi_it : Il punto è: perché gli scafisti che partono dalla Turchia puntano dritti sull’Italia? - Luciano777777 : #Incompetenza o #volontà? Questo #governo è #incapace di dare risposte precise oppure... ? #Naufragio a #Crotone, d… -

Si vede - e come si vede - che il povero Piantedosi, senza volerlo offendere, sta alla politica come io, modesto giornalista per niente scientifico, sto alla fisica nucleare. I graffi di Damato sul ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà oggi aper rendere omaggio alle vittime deldell'imbarcazione su cui viaggiava un gruppo di migranti. Ilha provocato la morte accertata, al momento, di almeno 67 persone ed un ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà oggi aper rendere omaggio alle 67 vittime delavvenuto domenica scorsa davanti le coste di Steccato di Cutro. Secondo quanto si apprende la visita del capo dello Stato sarà in forma il più ...

“In merito all’inchiesta aperta dalla Procura di Crotone sul naufragio degli immigrati, auspichiamo si possa portare alla luce non solo quelle che sono le o ...La premier: «L’unica strada è fermare le partenze». Ma Mattarella nel suo messaggio ricorda che i più fuggivano da Iran e Afghanistan ...