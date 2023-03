Naufragio | 68 migranti fra cui molti bambini morti | Mattarella oggi a Crotone per l’omaggio alle vittime Il presidente della Repubblica esprime il cordoglio della nazione

(Di giovedì 2 marzo 2023) Il bilancio, che si teme ancora provvisorio, è di 68. Un cadavere è stato avvistato in mare ma non si riesce ancora a recuperarlo. Fra loro numerosie donne. Una ventina i dispersi. La strage di migeanti a poco più di cento metri dalla costa di Cutro apre anche un capitolo giudiziario ed hanno sconcertato le parole del ministro dell’Interno. Da valutare anche se ilfosse stato trattato innanzitutto come prioritaria necessità di salvare vite umane o meno La sola ipotesi è orribile. Ilè, anche stavolta, il baluardo istituzionale di questo Paese.è aper rendere omaggiole cui bare sono composte nel palazzetto dello ...

Matteo Piantedosi, ha continuato Magi in un'aula dove non volava una mosca - che tutte le imbarcazioni dei migranti in Calabria, colpa di chi - Crotone, strage di migranti: almeno 60 vittime, tra cui tanti bambini. Da valutare anche se il naufragio fosse stato trattato innanzitutto come prioritaria necessità di salvare vite umane o meno La sola ipotesi è orribile. Il presidente della Repubblica è, anche stavolta, il baluardo istituzionale di questo Paese.

L’audizione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in Affari costituzionali alla Camera si trasforma in un “processo”. Troppi buchi nella ricostruzione ...Ieri la richiesta di dimissioni al ministro dell'Interno Piantedosi: "chi è lei per giudicare dall'alto dei suoi privilegi se uno debba scegliere tra la morte in mare e la morte nel proprio paese" ...