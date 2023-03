Naufragio, 67 migranti fra cui molti bambini morti: Mattarella oggi a Crotone per l’omaggio alle vittime Il presidente della Repubblica esprime il cordoglio della nazione (Di giovedì 2 marzo 2023) Il bilancio, che si teme ancora provvisorio, è di 67 morti. Fra loro numerosi bambini e donne. La strage di migeanti a poco più di cento metri dalla costa di Cutro apre anche un capitolo giudiziario ed hanno sconcertato le parole del ministro dell’Interno. Da valutare anche se il Naufragio fosse stato trattato innanzitutto come prioritaria necessità di salvare vite umane o meno La sola ipotesi è orribile. Il presidente della Repubblica è, anche stavolta, il baluardo istituzionale di questo Paese. oggi è a Crotone per rendere omaggio alle vittime le cui bare sono composte nel palazzetto dello sport. L'articolo Naufragio, 67 migranti fra cui ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 2 marzo 2023) Il bilancio, che si teme ancora provvisorio, è di 67. Fra loro numerosie donne. La strage di migeanti a poco più di cento metri dalla costa di Cutro apre anche un capitolo giudiziario ed hanno sconcertato le parole del ministro dell’Interno. Da valutare anche se ilfosse stato trattato innanzitutto come prioritaria necessità di salvare vite umane o meno La sola ipotesi è orribile. Ilè, anche stavolta, il baluardo istituzionale di questo Paese.è aper rendere omaggiole cui bare sono composte nel palazzetto dello sport. L'articolo, 67fra cui ...

