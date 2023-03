Natalia Titova parla di Rosolino | ‘Non mi fido di lui | faceva il farfallone con tutte’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 2 marzo 2023) Hato a cuore aperto della sua vita privata e del suo rapporto con il campione di nuovo, Massimiliano, ospite di Mia Cerana nel programma ‘Nei tuoi panni’ su Rai 2 si è soffermata sul suo amore per la danza, ma non ha mancato dire anche del suo compagno di vita. Il successo in Ballando con le stelle e l’incontro conLaè di origine russa ed è riuscita a ottenere successo in Italia grazie al programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Un impegno che ha portato avanti per ben nove anni dal 2005 al 2015. Ed è proprio nel corso della trasmissione che la maestra di ballo conoscenel 2006. Un amore nato piano piano, tra una lezione di ballo e un’altra per ...