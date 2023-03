Naspi | tutte queste persone rischiano di perderla | l’annuncio dell’Inps

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 2 marzo 2023) Una nuova circolarecambia tutto per quanto riguarda la, l’indennità di disoccupazione. E c’è chi rischia di. La nuova circolare Inps datata 10 febbraio cambia parecchi punti in materia di indennità di disoccupazione. Non tutti possono dormire sonni tranquilli. Moltidi perdere la– IlovetradingLa circolare numero 21 del 10 febbraio 2023si concentra in particolare sulla fine di un rapporto di lavoro involontaria. In pratica l’Inps ci spiega quando un dipendente rimasto senza lavoro può far valere lo stato di disoccupazione involontaria. La legge, infatti, è di nuovo cambiata e prevede nuovi casi in cui un lavoratore possa richiedere l’indennità. Tra questi nuovi casi c’è la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni ...