Nasce il Politecnico delle arti: Conservatorio e Accademia di Belle arti festeggiano con due concerti (Di giovedì 2 marzo 2023) Bergamo. Una doppia festa per celebrare un'unione inedita: l'Accademia di Belle arti "Giacomo Carrara" e l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Gaetano Donizetti" di Bergamo, per la prima volta insieme, danno vita al Politecnico delle arti, un innovativo polo di alta formazione. Due scuole, due storie, due eccellenze. Tutto è elevato al quadrato, ad eccezione della portata di questo evento, il cui valore è inestimabile per la città di Bergamo. I festeggiamenti inizieranno lunedì 6 marzo, al Teatro Donizetti e continueranno venerdì 10 marzo al Polaresco con tre ospiti speciali ai quali verrà conferito un premio alla carriera: Patrick Djivas, bassista fondatore degli Area e membro della PFM dal 1974, Franz Di Cioccio, batterista della PFM, e Roby ...

