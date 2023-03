Napoli, troppe strade rischiose. Contro il rischio incidenti 10 nuovi attraversamenti pedonali (Di giovedì 2 marzo 2023) In virtù dell’esigenza di mitigazione del rischio incidenti su alcune strade di Napoli, si è svolta in Prefettura una seduta della Conferenza permanente dove in sinergia tra Prefettura di Napoli e il Comune di Napoli si è affrontato il tema della sicurezza stradale con riferimento a specifiche criticità. In particolare, l’Amministrazione comunale e l’Ufficio della Conferenza permanente della Prefettura hanno concluso l’iter teso alla verifica tecnica per l’installazione di 10 attraversamenti pedonali innovativi, per le seguenti strade: via Francesco Caracciolo (altezza Aliscafi, altezza via Galiani e altezza Acquario), piazza Sannazaro-via Sannazaro (in corrispondenza dell’attraversamento pedonale semaforizzato); viale Anton Dohrn, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 marzo 2023) In virtù dell’esigenza di mitigazione delsu alcunedi, si è svolta in Prefettura una seduta della Conferenza permanente dove in sinergia tra Prefettura die il Comune disi è affrontato il tema della sicurezza stradale con riferimento a specifiche criticità. In particolare, l’Amministrazione comunale e l’Ufficio della Conferenza permanente della Prefettura hanno concluso l’iter teso alla verifica tecnica per l’installazione di 10innovativi, per le seguenti: via Francesco Caracciolo (altezza Aliscafi, altezza via Galiani e altezza Acquario), piazza Sannazaro-via Sannazaro (in corrispondenza dell’attraversamento pedonale semaforizzato); viale Anton Dohrn, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LLamcaj : RT @NONDETTO1: @sportface2016 Unico condannato il figlio di Moggi. ?????? Tribunale di Napoli. Troppe cose strane in quella Procura e in quel… - NONDETTO1 : @sportface2016 Unico condannato il figlio di Moggi. ?????? Tribunale di Napoli. Troppe cose strane in quella Procura e in quel Tribunale. - franco_porto : @Guidolino8 Si ci inventa di tutto per fare emergere una Juventus gagliarda e un Napoli noioso per le troppe vittorie... - AlfredoPedulla : RT @tvdellosport: Leggi l’editoriale di Alfredo Pedullà su?? - tvdellosport : Leggi l’editoriale di Alfredo Pedullà su?? -