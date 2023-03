Napoli, sul Lungomare torna a vivere la Fontana del Gigante (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiE’ tornata a zampillare a ad illuminarsi la Fontana del Gigante sul Lungomare di Napoli. I napoletani e i tanti turisti tornano così a godere di uno scenario mozzafiato che vede alle spalle della Fontana, il mare e più in là il Vesuvio. Il restauro, iniziato lo scorso settembre e terminato a inizio anno, è stato eseguito dal Servizio Arredo urbano del Comune di Napoli, realizzato dal Consorzio Roma per gli aspetti di restauro, mentre l’Abc, azienda speciale dell’amministrazione comunale, si è occupata dagli interventi alla parte relativa agli impianti. I lavori si sono svolti sotto la supervisione della Soprintendenza. L’intervento è stato finanziato con risorse di bilancio del Comune di Napoli per un importo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiE’ta a zampillare a ad illuminarsi ladelsuldi. I napoletani e i tanti turistino così a godere di uno scenario mozzafiato che vede alle spalle della, il mare e più in là il Vesuvio. Il restauro, iniziato lo scorso settembre e terminato a inizio anno, è stato eseguito dal Servizio Arredo urbano del Comune di, realizzato dal Consorzio Roma per gli aspetti di restauro, mentre l’Abc, azienda speciale dell’amministrazione comunale, si è occupata dagli interventi alla parte relativa agli impianti. I lavori si sono svolti sotto la supervisione della Soprintendenza. L’intervento è stato finanziato con risorse di bilancio del Comune diper un importo ...

