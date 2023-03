(Di giovedì 2 marzo 2023)una partita di NBA: sugli spalti due tifosi azzurri che mostrano con orgoglio ladeluna partita di NBA a San Francisco, due tifosi delhanno attirato l’attenzione delle telecamere, mostrando con orgoglio le maglie della squadra partenopea. In particolare, la curiosità sta nel fatto che le maglie indossate erano quelle dei portieri, di colore verde, e dietro uno dei tifosi si poteva notare il numero tre e la scritta scudetto. Non è chiaro se i due fossero americani o tifosi italiani del, ma ciò che è certo è che la foto ha fatto il giro del web, suscitando l’entusiasmo dei tifosi azzurri. Questa non è la prima volta che ilsi ritrova protagonista in eventi apparentemente slegati dal calcio. Infatti, solo qualche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Napoli, spunta la maglia con lo 'scudetto' durante una gara di Nba #ferrari #maglia #napoli #NBA #ForzaNapoliSempre - salvione : Napoli è già festa scudetto: spunta la Citroën C3 azzurra con due autografi d'eccezione - NapoliAddict : Napoli è già festa scudetto: spunta la Citroën C3 azzurra con due autografi d'eccezione #Napoli #ForzaNapoliSempre… - sportli26181512 : #Napoli è già festa #scudetto: spunta la Citroën C3 azzurra con due autografi d'eccezione: Tra gli autografi che sp… - salvione : Napoli, in California spunta la maglia con lo 'scudetto' durante gara di Nba -

Ormai non serve più alcuno scongiuro o cornetto rosso, anche i tifosi dello ammettono di pià ogni giorno che passa: lo scudetto quest'anno è della banda di Luciano Spalletti. Il club partenopeo continua a volare in vetta al capionato allungando il gap con le ...un retroscena sul contratto di Massimiliano Allegri con la Juventus. Il tecnico toscano è al ...fino al settimo posto in classifica e senza il - 15 sarebbe seconda dietro l'irraggiungibileUltime notizie- Arriva anche una pizza in onore di Victor Osimhen , dopo la torta mostrata nei giorni scorsi. È OSI - MANIA ormai in città, con la pizza realizzata dal pizzaiolo Antonio di 'Ammaccamm'. ...

Napoli, spunta la maglia con lo ‘scudetto’ durante una gara di Nba napolipiu.com

Dopo il premio 'The Best', la cui assegnazione è andata in scena lo scorso lunedì, spunta anche il 'The Worst'. Non a cura della FIFA, ma di Marca.Cosa ci fa Robin Gosens su LinkedIn È a caccia di un nuovo lavoro Queste sono le domande (più che legittime) che i tanti appassionati di sport si sono fatti, venuti a ...