Napoli, Spalletti: "Sceglievo sempre di vedere il Napoli di Sarri, abbiamo ancora tante curve da affrontare.." (Di giovedì 2 marzo 2023) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio, in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 20.45, di seguito le sue dichiarazioni: La gara di domani chiude un percorso iniziato tempo fa, proprio con Sarri. O è un taglio col passato perché diversa e superiore? "Ci portiamo dietro una cultura di lavoro iniziata anche da altri, un modo di stare in campo che erano caratteristiche di alcuni giocatori precedenti. Sarri ha delle cose che sono simili, piace andare entrambi in tuta, a me anche quando passeggio mi piacciono le scarpette (ride, ndr), poi l'idea di voler comandare il gioco. E' stato anche un tema nell'ultimo periodo, possesso palla o non possesso (ride, ndr). Il possesso ti fa decidere dove vuoi giocarla, poi è ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 2 marzo 2023) Luciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio, in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 20.45, di seguito le sue dichiarazioni: La gara di domani chiude un percorso iniziato tempo fa, proprio con. O è un taglio col passato perché diversa e superiore? "Ci portiamo dietro una cultura di lavoro iniziata anche da altri, un modo di stare in campo che erano caratteristiche di alcuni giocatori precedenti.ha delle cose che sono simili, piace andare entrambi in tuta, a me anche quando passeggio mi piacciono le scarpette (ride, ndr), poi l'idea di voler comandare il gioco. E' stato anche un tema nell'ultimo periodo, possesso palla o non possesso (ride, ndr). Il possesso ti fa decidere dove vuoi giocarla, poi è ...

