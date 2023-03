Napoli, sirene dalla Premier: offerta monstre del Chelsea per Osimhen (Di giovedì 2 marzo 2023) All’ombra del Vesuvio, gli uomini di Luciano Spalletti viaggiano spediti in vetta alla classifica di Serie A TIM. Il campionato sembra ormai già ai titoli di coda, e nessuna squadra appare in grado di contrastare la forza degli azzurri, che hanno accumulato un vantaggio di ben 18 punti su Inter e Milan. Filtra, però, nelle ultime ore, un leggero velo di apprensione legato ad uno dei principali protagonisti dell’exploit partenopeo. I recenti rumors di mercato parlano della manifesta volontà da parte del Chelsea di affondare l’assalto per la punta di diamante del Napoli, Victor Osimhen. Napoli, dallo United al Chelsea: tutti pazzi per Osimhen Secondo quanto riportato dal noto portale calciomercato.com, diverse squadre di Premier avrebbero messo l’attaccante nigeriano ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 2 marzo 2023) All’ombra del Vesuvio, gli uomini di Luciano Spalletti viaggiano spediti in vetta alla classifica di Serie A TIM. Il campionato sembra ormai già ai titoli di coda, e nessuna squadra appare in grado di contrastare la forza degli azzurri, che hanno accumulato un vantaggio di ben 18 punti su Inter e Milan. Filtra, però, nelle ultime ore, un leggero velo di apprensione legato ad uno dei principali protagonisti dell’exploit partenopeo. I recenti rumors di mercato parlano della manifesta volontà da parte deldi affondare l’assalto per la punta di diamante del, Victor, dallo United al: tutti pazzi perSecondo quanto riportato dal noto portale calciomercato.com, diverse squadre diavrebbero messo l’attaccante nigeriano ...

