Napoli, sequestrate in aeroporto oltre 2mila confezioni di farmaci (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – sequestrate oltre 2.000 confezioni di farmaci, a Napoli: erano prive di ogni certificazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria. Il sequestro è stato il risultato di una operazione effettuata dai funzionari delle agenzie delle dogane, in servizio presso l’aeroporto di Capodichino, in collaborazione con le fiamme gialle del Comando Provinciale di Napoli. In particolare, due sorelle ucraine, provenienti dalla Polonia, avevano nei bagagli 157 confezioni di farmaci, utilizzati nel settore dell’estetica femminile, di cui la maggior parte “filler” per le labbra; inoltre, due bengalesi, provenienti dal paese d’origine via Istanbul e Dubai, avevano ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto2.000di, a: erano prive di ogni certificazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria. Il sequestro è stato il risultato di una operazione effettuata dai funzionari delle agenzie delle dogane, in servizio presso l’di Capodichino, in collaborazione con le fiamme gialle del Comando Provinciale di. In particolare, due sorelle ucraine, provenienti dalla Polonia, avevano nei bagagli 157di, utilizzati nel settore dell’estetica femminile, di cui la maggior parte “filler” per le labbra; in, due bengalesi, provenienti dal paese d’origine via Istanbul e Dubai, avevano ...

