Napoli | scoperto l’arsenale di un narcotrafficante | 53 armi e 5mila munizioni – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 marzo 2023) Un vero e proprio arsenale, riconducibile al gruppo criminale capeggiato dalRaffaele Imperiale – arrestato un anno fa – è statoda Polizia di Stato e Guardia di Finanza, che hanno sequestrato 53e migliaia di. Eseguendo un decreto di perquisizione emesso dalla Dda di. In una abitazione a Giugliano in Campania, il Nucleo di polizia economico-finanziaria e la Squadra Mobile dihanno individuato un vano – nascosto sotto la pavimentazione del garage – appositamente predisposto per la custodia delle. Nel nascondiglio, dove le forze dell’ordine hanno avuto accesso anche grazie ai vigili del fuoco, sono state trovate 38a canna corta e 15 a canna lunga: tra queste ultime, alcune dalla ...