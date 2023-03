Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antone2lo_ : @GiuseppeFalcao E niente qualcuno lo aveva detto, allenatore fallito, cacciato da tutti i club, ma come fa lui i te… - napolipiucom : Napoli, piace Retegui. Il papà-agente: 'Vari club su di lui. Ibra e Batigol suoi modelli' #bocaJuniors… - MicheleLeRoi : @lucacerchione Se fareste una campagna di informazione contro la camorra così come la state facendo x la Juve proba… - infoitsport : KVARATSKHELIA - L'agente: 'Il rinnovo? Non c'è fretta, a Khvicha piace Napoli' - magos038 : @1926_cri A me piace la pasta e patate, mo vediamo se ci mette prima il Napoli o mia mamma ? -

A Khvichatutto die per il momento non c'è nulla con altri club. Se decidiamo qualcosa Giuntoli sarà il primo a saperlo, mi ha chiesto di altri potenziali calciatori georgiani ed era ...Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha reso alcune dichiarazioni sul futuro del suo assistito a GeoTeam: "A Khvichatutto die per il momento non c'è nulla con altri club. Non si trasferirà in nessuna squadra italiana. Ho parlato con Khvicha e lui mi ha confessato: 'Mamuka, non giocherò in un'altra ...1 Mamuka Jugeli , agente di Khvicha Kvaratskhelia , ha parlato ai microfoni del canale YouTube GeoTeam : 'A Khvichatutto die per il momento non c'è nulla con altri club. Non si trasferirà in nessuna squadra italiana. Ho parlato con Khvicha e lui mi ha confessato: 'Mamuka, non giocherò in un'altra ...

Kvaratskhelia, l'agente: "A Khvicha piace tutto di Napoli. Kvernadze in azzurro Ha tanto da dimostrare" | VIDEO NapoliToday

Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del canale YouTube GeoTeam. “Kvara all’Europeo Under 21 Il Napoli non lo fermerà, dovrò chiedere a lui.Intervistato dal portale "Geo Team", Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, ha parlato del momento attuale e del futuro ...