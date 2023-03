Napoli: per 15 anni non paga la tangenziale, copriva la targa dello scooter col piede (Di giovedì 2 marzo 2023) Un motociclista napoletano è stato denunciato per aver eluso il pagamento del pedaggio della tangenziale di Napoli per ben 15 anni. L’uomo, di 32 anni, utilizzava un espediente abbastanza comune per passare il casello senza pagare: si immetteva nella corsia riservata ai possessori di Telepass e copriva la targa del suo mezzo con un piede. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Un motociclista napoletano è stato denunciato per aver eluso ilmento del pedaggio delladiper ben 15. L’uomo, di 32, utilizzava un espediente abbastanza comune per passare il casello senzare: si immetteva nella corsia riservata ai possessori di Telepass eladel suo mezzo con un. L'articolo

