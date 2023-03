Napoli, Osimhen: «Stiamo dando la vita per vincere tutto» (Di giovedì 2 marzo 2023) Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato al Corriere della Sera degli obiettivi della stagione con la maglia azzurra Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato al Corriere della Sera degli obiettivi della stagione con la maglia azzurra. Le sue dichiarazioni: «Vogliamo vincere tutto. Stiamo giocando per arrivare a raggiungere ogni nostro obiettivo. La Serie A la meritiamo anche se il cammino è ancora lungo e non possiamo distrarci. Per il resto Stiamo dando la vita, siamo a marzo e c’è ancora tanto tempo davanti, ma il nostro obiettivo è vincere tutto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Victor, attaccante del, ha parlato al Corriere della Sera degli obiettivi della stagione con la maglia azzurra Victor, attaccante del, ha parlato al Corriere della Sera degli obiettivi della stagione con la maglia azzurra. Le sue dichiarazioni: «Vogliamogiocando per arrivare a raggiungere ogni nostro obiettivo. La Serie A la meritiamo anche se il cammino è ancora lungo e non possiamo distrarci. Per il restola, siamo a marzo e c’è ancora tanto tempo davanti, ma il nostro obiettivo è». L'articolo proviene da Calcio News 24.

