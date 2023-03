Napoli, Osimhen: "Stiamo dando la nostra vita per vincere tutto, Spalletti è il nostro cervello, su Kvara.." (Di giovedì 2 marzo 2023) Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, di seguito le sue dichiarazioni: "Siamo a marzo e c’è ancora tempo davanti. Ma, sì, voglio tutto, vogliamo tutto. Stiamo dando la nostra vita per raggiungere questo successo. Lo meritiamo, Stiamo sacrificando ogni cosa per raggiungerlo. Ci siamo quasi, ma guai a distrarci proprio adesso. La nostra mentalità è sempre la stessa, in Italia e in Europa: imporci e vincere. Ci curiamo l’uno dell’altro, in ogni momento. Ciascuno dà la carica all’altro, e se qualcuno è in difficoltà siamo pronti a dargli una mano. C’è solidarietà, difficile spiegarla a chi non la vive. La convinzione di ognuno serve per la ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 2 marzo 2023) Victor, attaccante del, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, di seguito le sue dichiarazioni: "Siamo a marzo e c’è ancora tempo davanti. Ma, sì, voglio, vogliamolaper raggiungere questo successo. Lo meritiamo,sacrificando ogni cosa per raggiungerlo. Ci siamo quasi, ma guai a distrarci proprio adesso. Lamentalità è sempre la stessa, in Italia e in Europa: imporci e. Ci curiamo l’uno dell’altro, in ogni momento. Ciascuno dà la carica all’altro, e se qualcuno è in difficoltà siamo pronti a dargli una mano. C’è solidarietà, difficile spiegarla a chi non la vive. La convinzione di ognuno serve per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAZN_IT : #Osimhen racconta quanta fame ha il suo #Napoli: 'Scudetto e Champions League? Sì, vogliamo tutto'. E tranquillizz… - juventusfans : Hanno infiltrati ultras in ogni organo e “giustizia” sportiva, non pagano lo stadio da sempre, gli unici insieme al… - ZZiliani : Buona squadra l’Eintracht, ma stasera col #Napoli è andata a scuola di calcio: e il rosso a Kolo Muani non c’entra.… - Giovann39862505 : RT @glmdj: La parola magica è 'juve'. La #ProcuraFederale ha aperto un'indagine e già oggi sentirà #mourinho, #serra, #ispettorifederali. I… - GiovanniCiucci2 : RT @GA7_Official: Da quando seguo il calcio, a Napoli sono passati tanti “Re proclamati dal Popolo”: Lavezzi, Hamsik, Cavani, Higuaín, Mert… -