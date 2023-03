Napoli, Osimhen: “Scudetto e Champions, vogliamo tutto” (Di giovedì 2 marzo 2023) Cautela e ambizione. In sintesi, Victor Osimhen: “Siamo a marzo e c’è ancora tempo davanti. Ma, sì, voglio tutto, vogliamo tutto”, le parole dell’attuale capocannoniere della Serie A e del Napoli in un’intervista al Corriere della Sera. E per “tutto” il bomber intende anche la Champions, non solo uno Scudetto che sembra ormai pratica archiviata. “Stiamo dando la nostra vita per raggiungere questo successo. Lo meritiamo, stiamo sacrificando ogni cosa per raggiungerlo. Ci siamo quasi, ma guai a distrarci proprio adesso. La nostra mentalità è sempre la stessa, in Italia e in Europa: imporci e vincere“, spiega l’attaccante che rivela: “Il nostro segreto? Ci curiamo l’uno dell’altro, in ogni momento. Poi c’è il mister che rappresenta il cervello della ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) Cautela e ambizione. In sintesi, Victor: “Siamo a marzo e c’è ancora tempo davanti. Ma, sì, voglio”, le parole dell’attuale capocannoniere della Serie A e delin un’intervista al Corriere della Sera. E per “” il bomber intende anche la, non solo unoche sembra ormai pratica archiviata. “Stiamo dando la nostra vita per raggiungere questo successo. Lo meritiamo, stiamo sacrificando ogni cosa per raggiungerlo. Ci siamo quasi, ma guai a distrarci proprio adesso. La nostra mentalità è sempre la stessa, in Italia e in Europa: imporci e vincere“, spiega l’attaccante che rivela: “Il nostro segreto? Ci curiamo l’uno dell’altro, in ogni momento. Poi c’è il mister che rappresenta il cervello della ...

