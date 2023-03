Napoli-Lazio, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN? Dove vedere Serie A (Di giovedì 2 marzo 2023) Domani sera, alle ore 20.45, allo stadio “Maradona”, si disputerà il match Napoli-Lazio, valido per la 25.a giornata del campionato di Serie A. Prima di scoprire Dove vedere Napoli-Lazio in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match. Il Napoli è primo in classifica con 65 punti (21 vittorie, 2 pareggi e 1 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Dove vedere Juventus-Verona, streaming gratis Serie A e diretta tv DAZN o SKY? Dove vedere ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Domani sera, alle ore 20.45, allo stadio “Maradona”, si disputerà il match, valido per la 25.a giornata del campionato diA. Prima di scoprireintv e, ecco una breve presentazione del match. Ilè primo in classifica con 65 punti (21 vittorie, 2 pareggi e 1 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Juventus-Verona,A etvo SKY?...

Edy Reja torna in panchina: allenerà l'ND Gorica in Slovenia Edy Reja non si ferma. Il 77enne tecnico, ex tra le altre di Lazio, Atalanta e Napoli e reduce da un'esperienza come ct della nazionale albanese, sarà il nuovo allenatore dell'ND Gorica, club militante nel massimo campionato in Slovenia con sede a Nova Gorica.

Roberto Baggio: storia di una leggenda La Juve in quella annata si aggiudica la Supercoppa Italiana battendo il Napoli 5-1 con un gol... Rientra a calcare i campi da gioco dopo 5 mesi nella semifinale di Coppa Italia contro la Lazio.

Mediaset, Sabatini: "La Juve avrebbe insidiato il Napoli senza infortuni" Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, ha parlato ai microfoni di 'Si Gonfia La Rete' su Radio CRC: "Domani c'è Napoli-Lazio, arriverà al Maradona la Lazio di Maurizio Sarri che diceva che la Juve..."

Calcio in tv: Napoli-Lazio e le altre sfide in Italia e in Europa Nella guida tv del 3 marzo 2023 gli anticipi di Serie A e Liga saranno trasmessi in diretta su DAZN; quello di Bundesliga su Sky.