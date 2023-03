Napoli-Lazio, Spalletti in conferenza (LIVE) (Di giovedì 2 marzo 2023) L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita di venerdì sera al Maradona contro la Lazio L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 marzo 2023) L’allenatore del, Luciano, ha parlato instampa per presentare la partita di venerdì sera al Maradona contro laL'articolo ilsta.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++False fatture: assolti il presidente del #Napoli, Aurelio #DeLaurentiis, il presidente della #Lazio, Claudio… - sscnapoli : ??? #NapoliLazio sarà diretta dall’arbitro Pairetto di Torino. - juventusfans : Hanno infiltrati ultras in ogni organo e “giustizia” sportiva, non pagano lo stadio da sempre, gli unici insieme al… - Kekko54322 : Il Napoli non perde in casa con la lazio da ben 8 anni. Domani saranno 9. Buon proseguimento di giornata - FabioOffreda : RT @sscnapoli: ??? #NapoliLazio, la società invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo. Tornelli aperti dalle ore 18:00.… -