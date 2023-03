Napoli-Lazio, il ritorno di Sarri: “Se la Storia chiama si risponde, e io me ne sto là ad aspettarla…” (Di giovedì 2 marzo 2023) “Se la Storia chiama si risponde, e io me ne sto là ad aspettarla, la Storia, ché prima o poi passa”, così Maurizio De Giovanni, autore di ‘Il Resto della Settimana’, sembra dire a tutti i tifosi di aspettare. Quattordici partite con 42 punti sul terreno di gioco in palio e tutti a pensare alla festa? Agli striscioni? Le diverse correnti di pensiero spingono così il partito dei festaioli a metter mano ai preparativi della grande festa, mentre gli amanti del phatos vogliono cullarsi nella passionalità dell’ignoto. E domani sera sembra vincano proprio gli amanti del thriller con l’arrivo al Maradona di un personaggio che si è ritagliato un pezzetto di Storia del Napoli. Erede di Benitez, Sarri raccoglie il testimone ammonendo: “Io parto lento” e dopo i primi 90 ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 2 marzo 2023) “Se lasi, e io me ne sto là ad aspettarla, la, ché prima o poi passa”, così Maurizio De Giovanni, autore di ‘Il Resto della Settimana’, sembra dire a tutti i tifosi di aspettare. Quattordici partite con 42 punti sul terreno di gioco in palio e tutti a pensare alla festa? Agli striscioni? Le diverse correnti di pensiero spingono così il partito dei festaioli a metter mano ai preparativi della grande festa, mentre gli amanti del phatos vogliono cullarsi nella passionalità dell’ignoto. E domani sera sembra vincano proprio gli amanti del thriller con l’arrivo al Maradona di un personaggio che si è ritagliato un pezzetto didel. Erede di Benitez,raccoglie il testimone ammonendo: “Io parto lento” e dopo i primi 90 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? #NapoliLazio sarà diretta dall’arbitro Pairetto di Torino. - juventusfans : Hanno infiltrati ultras in ogni organo e “giustizia” sportiva, non pagano lo stadio da sempre, gli unici insieme al… - GoalItalia : Inter ? Milan ? Napoli ? Juventus ? Roma ? Fiorentina ? Lazio ? Sette squadre italiane agli ottavi di finale nelle… - allgoalsnapoli : Torna l’appuntamento con A Tutto Napoli a due giorni da #NapoliLazio Vi proponiamo la trasmissione, andata in onda… - allgoalsnapoli : Nuovo appuntamento con l’informazione il filo diretto di Linea Calcio a due giorni da #NapoliLazio. Vi proponiamo l… -