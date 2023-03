Napoli, Kvaratskhelia all’Europeo Under21? L’agente frena (Di giovedì 2 marzo 2023) La stella più luminosa e inattesa del campionato di Serie A: Kvicha Kvaratskhelia ha letteralmente messo a ferro e fuoco l’Italia, diventando eroe di un popolo e motore primo di una macchina quasi perfetta come quella del Napoli di Luciano Spalletti. Dieci reti e 11 assist solo nella massima serie italiana, ai quali si vanno ad aggiungere i due gol, conditi da 4 passaggi decisivi, avvenuti in Champions League. Un’annata da incorniciare, dunque, anche a livello personale, alla prima vera esperienza in un campionato di prima fascia come la Serie A. E se ora tutti aspettano solo le celebrazioni dello Scudetto di giugno, per il georgiano classe 2001 la stagione potrebbe prolungarsi più del dovuto. L’esterno di Tiflis, infatti, è ancora in età da convocazione Under 21: un dettaglio non da poco, vista la partecipazione della Georgia ai prossimi ... Leggi su zon (Di giovedì 2 marzo 2023) La stella più luminosa e inattesa del campionato di Serie A: Kvichaha letteralmente messo a ferro e fuoco l’Italia, diventando eroe di un popolo e motore primo di una macchina quasi perfetta come quella deldi Luciano Spalletti. Dieci reti e 11 assist solo nella massima serie italiana, ai quali si vanno ad aggiungere i due gol, conditi da 4 passaggi decisivi, avvenuti in Champions League. Un’annata da incorniciare, dunque, anche a livello personale, alla prima vera esperienza in un campionato di prima fascia come la Serie A. E se ora tutti aspettano solo le celebrazioni dello Scudetto di giugno, per il georgiano classe 2001 la stagione potrebbe prolungarsi più del dovuto. L’esterno di Tiflis, infatti, è ancora in età da convocazione Under 21: un dettaglio non da poco, vista la partecipazione della Georgia ai prossimi ...

