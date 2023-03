(Di giovedì 2 marzo 2023) Omicidio a, all'altezza del civico 120 di via Ravioncello. Nel mirino dei sicari una bordo di un'. Non si conosce ancora l'identità della vittima, indagano i...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattinodinapoli : Napoli Est, la faida continua: uomo ucciso in auto a Ponticelli - popgiornale : Un'operazione congiunta di polizia a livello continentale, ha permesso di smascherare un traffico illegale di tabac… - VAIstradeanas : 19:29 #A56 Traffico da Secondigliano-Raccordo Capodichino a Barriera Napoli Est.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 18:35 #A56 Traffico da Secondigliano-Raccordo Capodichino a Barriera Napoli Est.Velocità:10Km/h - LuceverdeInfo : ??? #Autostrade #incidente - A16 Napoli - Canosa ??????Coda di 1 km tra Napoli est e Pomigliano ?? Napoli #Luceverde #Campania -

La base operativa era nella provincia di, ma il gruppo aveva diramazioni in diversi Paesi dell'Europa, principalmente la Croazia, per l'approvvigionamento dei tabacchi in contrabbando, poi ...La riduzione di forniture dall'Europa e il rialzo generale delle quotazioni internazionali ... Le province dove è meno caro sono invece( 2,18 euro ), Benevento (2,45 euro), Perugia (2,51 ...Audio: PCM 5.1 KNE - I KUSTODI DIDistribuzione: Move@ Genere: Drammatico Video: 4K 2D 24fps Flat (1.90:1) Audio: PCM 2.0 L'ULTIMA NOTTE DI AMORE Distribuzione: Vision Distribution Genere: ...

Napoli Est, grandi progetti e manutenzione del territorio: previsti numerosi interventi ilmattino.it

Omicidio a Ponticelli, all'altezza del civico 120 di via Ravioncello. Nel mirino dei sicari un uomo a bordo di un'auto. Non si conosce ancora l'identità della vittima, indagano ...Omicidio a Ponticelli, Napoli est: un uomo è stato ucciso a colpi di pistola in un’automobile in via Ravioncello ...