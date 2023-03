Napoli: dopo la torta, ecco anche l’uovo di Pasqua dedicato a Osimhen (Di giovedì 2 marzo 2023) A Napoli sono sempre più pazzi di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano sta trascinando i partenopei sempre più primi in classifica a suon di gol. Nonostante l’assenza per infortunio a inizio autunno, il centravanti azzurro si trova in testa alla classifica marcatori a quota 19. Così, dopo la torta realizzata in suo onore, è spuntata anche una scultura di cioccolato pensata per Pasqua, realizzata da Umberto Pignatello, maestro cioccolataio di Sant’Anastasia, paese del napoletano. “Non mi aspettavo tante richieste – ha detto ai microfoni dell’Ansa -, la mia e’ una produzione limitata, si tratta di una scultura di cioccolato fatta a mano, ha dei tempi lunghi di produzione, ho già finito le scorte di cioccolato ed ho ancora molte ordinazioni. Negli anni del Napoli di ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) Asono sempre più pazzi di Victor. L’attaccante nigeriano sta trascinando i partenopei sempre più primi in classifica a suon di gol. Nonostante l’assenza per infortunio a inizio autunno, il centravanti azzurro si trova in testa alla classifica marcatori a quota 19. Così,larealizzata in suo onore, è spuntatauna scultura di cioccolato pensata per, realizzata da Umberto Pignatello, maestro cioccolataio di Sant’Anastasia, paese del napoletano. “Non mi aspettavo tante richieste – ha detto ai microfoni dell’Ansa -, la mia e’ una produzione limitata, si tratta di una scultura di cioccolato fatta a mano, ha dei tempi lunghi di produzione, ho già finito le scorte di cioccolato ed ho ancora molte ordinazioni. Negli anni deldi ...

