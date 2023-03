Napoli, dominio in Serie A? L'errore suicida delle altre big italiane (Di giovedì 2 marzo 2023) Forse l'errore è nostro. Pretendiamo che ci sia più di una squadra perfetta quando è già tanto che ce ne sia una. Nel calcio contemporaneo le grandi sono meno grandi, meno vicine all'idea di corazzate. Non è così da un decennio almeno, da quando l'Italia è diventata secondaria nel calcio europeo. In realtà stiamo imparando che anche chi ha tanti soldi non riesce a costruire squadre perfette, se è vero che le inglesi quest'anno stanno arrancando in Champions League e che grandi club come Chelsea e Liverpool sono in ritardo in Premier rispetto a società più piccole. Nessuno è più perfetto perché è impossibile esserlo. Il calcio oggi offre a tutti gli strumenti per competere, anche a chi ha meno disponibilità economica. La conoscenza, che vale più dei soldi, è diffusa. Per accedere ai dati basta un abbonamento ad un costo che può permettersi anche un privato. I ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Forse l'è nostro. Pretendiamo che ci sia più di una squadra perfetta quando è già tanto che ce ne sia una. Nel calcio contemporaneo le grandi sono meno grandi, meno vicine all'idea di corazzate. Non è così da un decennio almeno, da quando l'Italia è diventata secondaria nel calcio europeo. In realtà stiamo imparando che anche chi ha tanti soldi non riesce a costruire squadre perfette, se è vero che le inglesi quest'anno stanno arrancando in Champions League e che grandi club come Chelsea e Liverpool sono in ritardo in Premier rispetto a società più piccole. Nessuno è più perfetto perché è impossibile esserlo. Il calcio oggi offre a tutti gli strumenti per competere, anche a chi ha meno disponibilità economica. La conoscenza, che vale più dei soldi, è diffusa. Per accedere ai dati basta un abbonamento ad un costo che può permettersi anche un privato. I ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : 8 vittorie di fila per il #Napoli e 8 partite di seguito in gol per #Osimhen. Continua il dominio azzurro in… - AntonioKva77 : @diavolisempre @erosazzurro Allora devi riconoscere che i meriti del Napoli sono enormi! Vincere a Napoli è tremend… - Laudantes : Vogliamo vedere come si incrocia il possesso palla con un dato semplice? Tesi: il dominio implicito della gara è… - NapoliFCNews : Statistiche Empoli Napoli primo tempo: altro dominio azzurro | FOTO #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - Jkrlbrt : @CalsolaroMirco Ma io voglio sentire parlare di playoff per sopperire a questo dominio del Napoli ?? -