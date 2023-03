Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachecampane : Napoli, 17enne incensurato accoltellato nella notte - giovanitalenti_ : Esordio in #SerieB per il 17enne Carfora. Il centrocampista del @bncalcio Lorenzo @Carfora è il primo 2006 ad… - rep_napoli : Salerno, estorsioni e minacce di morte alla madre: arrestato 17enne [aggiornamento delle 15:24] -

Un giovane di 17 anni, incensurato, è stato ferito la scorsa notte al petto e ricoverato nell'ospedale Cto, dove sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di. Sarebbe stato colpito con un'arma da taglio. Il minore non ha fornito alcuna informazione utile alla ricostruzione dei fatti e al momento la dinamica è sconosciuta.I Carabinieri indagano sul ferimento di unla scorsa notte a. Il giovane è stato ferito con un'arma da taglio al torace ed è stato portato all'ospedale Cto, dove è stato giudicato guaribile in 8 giorni. Ai Carabinieri del Nucleo ...... 25 anni, legato a una delle storiche famiglie del Rione Traiano adedite - così come ... legato in circostanze mai del tutto chiarite alla tragica morte di Davide Bifolco, ilucciso da un ...

Napoli, 17enne di Chiaiano aggredito nella notte: ha riportato ferite al petto ilmattino.it

La minore è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale di Vallo della Lucania: da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita ...Un giovane di 17 anni, incensurato, è stato ferito la scorsa notte al petto e ricoverato nell'ospedale Cto, dove sono intervenuti i carabinieri ...