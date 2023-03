Musetti altro flop | l’inizio di 2023 è terribile

(Di giovedì 2 marzo 2023) Il tennista azzurro sta proseguendo il suo momento nero in questa prima parte dell’anno sulla terra rossa del Sud America PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Prosegue il momento altalenante dei tennisti italiani in questo. Se nei primi mesi dell’anno Jannik Sinner è stato l’assoluto e unico trascinatore dei colori azzurri nel circuito Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

...un buon inizio sulla sua superficie preferita Munar affronterà al prossimo turno Thiago Monteiro che ha superato in tre set l'azzurro iscritto al torneo Marco Cecchinato. Per Lorenzo...Lento, troppo lontano dalla linea, falloso,ha cercato di rimettersi in carreggiata nel secondo set con due palle break in apertura ma alla fine a strappargli il servizio è stato lo spagnolo ...Una partita rapida, troppo rapida che si conclude in favore del maiorchino con unmai realmente in grado di mettere in discussione il match. Dopo la sorprendente vittoria dell'Lorenzo a ...

Alla prima esperienza da numero uno del seeding nel circuito maggiore, 'Muso' delude le aspettative contro un buon Munar. Finisce male la mini-tournée sudamericana. Fuori anche Cecchinato, battuto in ...