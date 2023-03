Museo del Sannio, tre statue egizie concesse in prestito al museo di Roma (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Alcune opere archeologiche della Sezione Egizia del museo del Sannio di Benevento verranno concesse in prestito per la mostra dal titolo “L’Amato di Iside. Nerone, la Domus Aurea e l’Egitto”, che sarà aperta a Roma dal 22 giugno e fino al 14 gennaio del porssimo anno. Lo rende noto Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento, che ha accolto la richiesta formulata dal Direttore del Parco Archeologico del Colosseo. Le opere in prestito sono una Statua di Domiziano come faraone, di Diorite, da Benevento (fine del I sec. d. C.), Iside Pelagia su nave (Età tardoellenistica – I sec. A.C.), e una Statua leone (fine II sec. D.C. -inizio III sec D.C.). La mostra programmata dal Parco Archeologico sarà allestita presso ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Alcune opere archeologiche della Sezione Egizia deldeldi Benevento verrannoinper la mostra dal titolo “L’Amato di Iside. Nerone, la Domus Aurea e l’Egitto”, che sarà aperta adal 22 giugno e fino al 14 gennaio del porssimo anno. Lo rende noto Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento, che ha accolto la richiesta formulata dal Direttore del Parco Archeologico del Colosseo. Le opere insono una Statua di Domiziano come faraone, di Diorite, da Benevento (fine del I sec. d. C.), Iside Pelagia su nave (Età tardoellenistica – I sec. A.C.), e una Statua leone (fine II sec. D.C. -inizio III sec D.C.). La mostra programmata dal Parco Archeologico sarà allestita presso ...

