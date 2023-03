Muore con l'eutanasia la donna che uccise i suoi 5 figli piccoli (Di giovedì 2 marzo 2023) Ha chiesto e ottenuto l'eutanasia una donna che aveva uccise i suoi cinque figli piccoli. La 59enne Geneviève Lhermitte il 28 febbraio 2007 aveva ucciso uno dopo l'altro i cinque bambini di 3, 7, 10, 12 e 15 anni, nella casa di... Leggi su europa.today (Di giovedì 2 marzo 2023) Ha chiesto e ottenuto l'unache avevacinque. La 59enne Geneviève Lhermitte il 28 febbraio 2007 aveva ucciso uno dopo l'altro i cinque bambini di 3, 7, 10, 12 e 15 anni, nella casa di...

