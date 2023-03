Mourinho voleva le scuse del quarto uomo, al suo rifiuto gli ha dato dell’uomo di merda (CorSport) (Di giovedì 2 marzo 2023) Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni torna sulla vicenda Mourinho-Serra. L’allenatore della Roma ha litigato con il quarto uomo durante Cremonese-Roma. E’ stato espulso, ieri il Giudice Sportivo lo ha condannato ad uno stop di due giornate. Intanto, la Procura Figc ha aperto un’inchiesta sulla lite. Sui social imperversa un video in cui si vede distintamente il quarto uomo Serra dire a Mourinho «fatti i cazzi tuoi. Ti prendono tutti per il culo, vai a casa». Frase che ha fatto imbestialire il tecnico, che è andato a chiedere conto delle sue parole a Serra nello spogliatoio degli arbitri. E lì, racconta Zazzaroni, si è consumato il secondo atto della questione, il peggiore, quello sanzionato dal Giudice Sportivo. Zazzaro i ricostruisce l’accaduto. “La ricostruzione, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 marzo 2023) Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni torna sulla vicenda-Serra. L’allenatore della Roma ha litigato con ildurante Cremonese-Roma. E’ stato espulso, ieri il Giudice Sportivo lo ha condannato ad uno stop di due giornate. Intanto, la Procura Figc ha aperto un’inchiesta sulla lite. Sui social imperversa un video in cui si vede distintamente ilSerra dire a«fatti i cazzi tuoi. Ti prendono tutti per il culo, vai a casa». Frase che ha fatto imbestialire il tecnico, che è ana chiedere conto delle sue parole a Serra nello spogliatoio degli arbitri. E lì, racconta Zazzaroni, si è consumato il secondo atto della questione, il peggiore, quello sanzionato dal Giudice Sportivo. Zazzaro i ricostruisce l’accaduto. “La ricostruzione, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Mourinho voleva le scuse del quarto uomo, al suo rifiuto gli ha dato dell’uomo di merda (CorSport) La lite nello… - pacio1972 : @danielelozzi Perdonami Daniè, ma stavolta non è che ci voleva tanto a fare sta previsione. Da tifoso per me Mourin… - strozzi_ant : Su Serra c'è poco da dire. Semplicemente voleva essere ricordato come colui che ha fatto il duro con Mourinho. - MatteoMascia13 : #Mourinho fa ancora le stesse allusioni su avversari e arbitri, che non considerano neanche i suoi tifosi. Voleva f… - iceman_63 : #Mourinho E pensare che qualcuno lo voleva alla Juve per il dopo Conte -