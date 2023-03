Mourinho sentito dalla Procura federale sul caso Serra. Domani tocca all'arbitro

(Di giovedì 2 marzo 2023). Va in scena il primo round in. Lo Special One è arrivato in via Campania alle 17.52, a bordo di un'auto della Roma (rigorosamente con i vetri oscurati), per ...

Caso Serra -. Va in scena il primo round in Procura Federale. Lo Special One è arrivato in via Campania alle 17.52, a bordo di un'auto della Roma (rigorosamente con i vetri oscurati), per essere ascoltato ...L'allenatore della Roma, Josè, è arrivato poco dopo le 18 presso gli uffici della Procura Federale della Figc, per esserecome ...Ma anche Giovanni Cerra, match analyst, che dopo averil quarto uomo e aver visto il rosso ... Come, anche Serra è recidivo, ma stavolta il capo d'incolpazione è più grave. A Milano il ...

Mourinho sentito in Procura Federale per il caso Serra. VIDEO! Voce Giallo Rossa

In attesa di scoprire tutta la verità su quanto successo allo Zini, la Procura Figc sta indagando, Mourinho e Serra verranno sentiti nei prossimi giorni e la Roma ha annunciato ricorso contro la ...La ricostruzione di quanto accaduto a Cremona Mourinho merita la lapidazione (nella piazza di carta e parole). Dieci giornate, non due, gli dovrebbero dare. È da sempre un mangia-arbitri: stavolta non ...