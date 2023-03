Mourinho e l'addio alla Roma? C'è chi scommette sul ritorno all'Inter (Di giovedì 2 marzo 2023) A fine stagione José Mourinho deciderà cosa fare del suo contratto con la Roma e la possibilità di un addio è tutt'altro... Leggi su calciomercato (Di giovedì 2 marzo 2023) A fine stagione Josédeciderà cosa fare del suo contratto con lae la possibilità di unè tutt'altro...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Andrea_82b15 : #Mourinho a giugno 100% addio. Va al #PSG. (Fonte Perrier) #ASRoma fatta per #Dionisi. (Fonte Fiuggi) - MCalcioNews : Mourinho Roma: addio o rinnovo, decisione definitiva - HR_Private001 : RT @LAROMA24: ?#Mourinho: il futuro alla #ASRoma è incerto. Real Madrid, Chelsea o Inter in caso di addio ai giallorossi [@TuttoMercatoWeb… - Datafriedkin : @HeyMiChiamoCiao @fdr_mou Allora ti abbrevio anche il comunque. Cmq si parla di addio certo di Mourinho tra di voi.… - Panchouuu25 : RT @LAROMA24: ?#Mourinho: il futuro alla #ASRoma è incerto. Real Madrid, Chelsea o Inter in caso di addio ai giallorossi [@TuttoMercatoWeb… -