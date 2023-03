Mou, futuro in bilico: la Roma non decolla, decide la Champions (Di giovedì 2 marzo 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 2 marzo 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Mou, futuro in bilico: la Roma non decolla, decide la Champions: Mou, futuro in bilico: la Roma non decolla, decide… - Linoemme11 : @pisto_gol Mou mi è antipatico ma se è così stavolta ha ragione da vendere. Il ruolo non è sufficiente per offender… - BassoliFernando : Ancora la fatale Cremonese, scende la notte sulla Roma di Mou. Quale futuro? - FrancescoS1927 : @HungryMarcio @alessandropopy Alcuni dicono che questo obbligo condizionato c'è altri no. A mio avviso Mou ha decis… - sportli26181512 : Cassano sulla panchina dell'Inter: 'Inzaghi andrà via, vedo Conte al suo posto. Mou andrà altrove': Ospite della Bo… -