Mostre a Roma: dal 5 aprile Ipotesi Metaverso, immersione nella mente dei creatori di mondi dal Barocco a oggi (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) - Roma, 02/03/2023. Dal 5 aprile al 23 luglio, nel cuore di Roma, a Palazzo Cipolla, arriva Ipotesi Metaverso: grandi artisti del passato incontrano i contemporanei sul terreno dell'immaginazione e della creazione di nuove dimensioni spaziali. La mostra, curata da Gabriele Simongini e Serena Tabacchi, è promossa dalla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, ed è realizzata da Poema SpA. Nelle ottocentesche sale di Palazzo Cipolla - in Via del Corso, a pochi metri da Piazza Venezia e Colosseo - si alterneranno opere di artisti storici tra cui Andrea Pozzo, Giovanni Battista Piranesi, Maurits Cornelis Escher, Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Giorgio de Chirico al fianco di alcuni tra gli artisti digitali più creativi e innovativi della ...

