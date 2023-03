Morto per infarto all'ospedale di Spoleto: Tesei chiede indagini interne (Di giovedì 2 marzo 2023) L'episodio sarebbe accaduto nelle ore notturne quando nel nosocomio spoletino non c'è il cardiologo. Leggi su lanazione (Di giovedì 2 marzo 2023) L'episodio sarebbe accaduto nelle ore notturne quando nel nosocomio spoletino non c'è il cardiologo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : #EdSheeran “Nel giro di un mese, a mia moglie incinta è stato detto che aveva un tumore, senza cure fino a dopo il… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi I servizi italiani: «Le navi Ong un vantaggio per gli scafisti» ??? Gay, migranti e bella ciao: c… - _Nico_Piro_ : #24febbraio Un anno dopo l’invasione #Ucraina NO l’economia russa non è crollata per le sanzioni NO gli oligarchi… - carlopao86 : RT @LeDevoteDiMaria: On. ministro #Piantedosi, per caso sarebbe possibile riavere indietro il #caricoresiduale morto? Chiedo per la signora… - MeglioApolide : @TMassimo6 @ErmannoKilgore Per ogni morto ucraino mille dollari in piú per zelenskjy e i suoi complici di reato. -