Morto anche il padre di Diletta Miatello, l'ex vigilessa accusata di aver aggredito i genitori a Padova (Di giovedì 2 marzo 2023) Non ce l'ha fatta, alla fine, Giorgio Miatello, il padre di Diletta, l'ex vigilessa accusata di aver massacrato i genitori a San Martino di Lupara, in provincia di Padova, lo scorso dicembre. L'uomo, sopravvissuto all'aggressione che era costata la vita a sua moglie, Maria Angela Sarto, si è spento alla fine all'età di 89 anni ... TAG24.

