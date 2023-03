Morte improvvisa di Lukas Lehnert: il calciatore aveva 24 anni (Di giovedì 2 marzo 2023) Un dramma nel mondo del calcio, il giocatore Lukas Lehnert è morto improvvisamente. L’annuncio è arrivato direttamente dal Banik Ostrava, attraverso un comunicato pubblicato sui canali del club. “Il Banik ha ricevuto una notizia molto triste oggi. L’ex giocatore delle giovanili Lukáš Lehnert è morto improvvisamente all’età di soli 24 anni. Sincere condoglianze alla famiglia”. Un messaggio di cordoglio da parte di una sua ex squadra, il Hlucin: “è arrivata oggi pomeriggio una notizia molto triste a Hlucin. Il nostro calciatore e amico Lukas Lehnert è morto improvvisamente all’età di 24 anni. L’FC Hlucin esprime le sue sincere condoglianze alla famiglia. Riposa in pace, Lukas”. Le cause ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 2 marzo 2023) Un dramma nel mondo del calcio, il giocatoreè mortomente. L’annuncio è arrivato direttamente dal Banik Ostrava, attraverso un comunicato pubblicato sui canali del club. “Il Banik ha ricevuto una notizia molto triste oggi. L’ex giocatore delle giovanili Lukášè mortomente all’età di soli 24. Sincere condoglianze alla famiglia”. Un messaggio di cordoglio da parte di una sua ex squadra, il Hlucin: “è arrivata oggi pomeriggio una notizia molto triste a Hlucin. Il nostroe amicoè mortomente all’età di 24. L’FC Hlucin esprime le sue sincere condoglianze alla famiglia. Riposa in pace,”. Le cause ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettino : La morte improvvisa in ospedale, l'esposto, l'inchiesta mai decollata: il padre di Giacomo inizia lo sciopero dell… - littlwhwarts111 : la speranza che ripongo in una mia morte improvvisa è alle stelle - Morgana_69 : Leggo un articolo di giornale dove si riporta la morte improvvisa di una giovane di 30anni. Io mi soffermo sul nome… - Criroba60 : @AStramezzi Finirà tutto a tarallucci e vino come con la corte costituzionale. E intanto i cittadini cadono come mo… - no_siero : Morte improvvisa nella Metrò milanese? -