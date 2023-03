Morte Francesco Vitale: trovate tracce ematiche in casa (Di giovedì 2 marzo 2023) Continuano le indagini sulla Morte di Francesco Vitale, il pr di origini baresi che una settimana fa è ‘volato’ da un appartamento del quinto piano di via della Pescaia, nel quartiere Magliana. L’uomo aveva contratto un debito di droga ed il giorno prima dei terribili fatti si era recato a Roma con la fidanzata alla quale aveva confessato i propri timori. L’ipotesi che possa essersi trattato di un suicidio, dunque di un gesto volontario, convince poco gli investigatori e le analisi effettuate all’interno dell’appartamento danno adito ad altro Morte Francesco Vitale: si indaga per tentato sequestro, c’è un sospettato La Morte del pr Francesco Vitale e il ritrovamento di macchie di sangue Le tracce di sangue rivenute ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 marzo 2023) Continuano le indagini sulladi, il pr di origini baresi che una settimana fa è ‘volato’ da un appartamento del quinto piano di via della Pescaia, nel quartiere Magliana. L’uomo aveva contratto un debito di droga ed il giorno prima dei terribili fatti si era recato a Roma con la fidanzata alla quale aveva confessato i propri timori. L’ipotesi che possa essersi trattato di un suicidio, dunque di un gesto volontario, convince poco gli investigatori e le analisi effettuate all’interno dell’appartamento danno adito ad altro: si indaga per tentato sequestro, c’è un sospettato Ladel pre il ritrovamento di macchie di sangue Ledi sangue rivenute ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AGisotti : “Chi ha pianto per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca? P… - Riccardo_Tim : @KratosCurr94 @balldontliedude @Francesco_3941 @Filippo__Rossi @DeShindig E sì che dovrebbe sapere chi sia stato Ch… - CorriereCitta : Morte Francesco Vitale: trovate tracce ematiche in casa - passeritina : RT @AGisotti: “Chi ha pianto per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca? Per le giov… - rep_roma : Morte del pr Francesco Vitale, da una macchia di sangue la svolta: 'Era già ferito quando è volato giù dal terrazzo… -