Monza | accoltella al petto il marito e chiama i soccorsi | 34enne arrestata per tentato omicidio

Leggi su tag24

(Di giovedì 2 marzo 2023) Non sarebbe in pericolo di vita, secondo quanto si apprende, l’uomo di 76 annito aldalla moglie di 34 in seguito ad una lite in provincia di. Sarebbe stata proprio la donna ad allertare i, dopo aver compiuto il gesto. Immediatamente portata in caserma, laè risultata positiva all’alcol test ... TAG24.