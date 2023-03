Montalto di Castro, iscrizione al servizio scuolabus e mensa scolastica: come fare domanda (Di giovedì 2 marzo 2023) Montalto di Castro – L’amministrazione comunale informa a tutti i genitori degli studenti iscritti alle scuole dell’Infanzia e Primaria, tempo modulare e tempo pieno, presenti nel territorio comunale, che sono aperte le iscrizioni al di mensa scolastica e per gli iscritti alla scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado presenti nel territorio comunale anche per il servizio scuolabus per l’anno scolastico 2023/2024. Iscrizioni mensa scolastica Le iscrizioni si possono effettuare esclusivamente online tramite il sito istituzionale del Comune, oppure collegandosi direttamente al seguente link (clicca qui). L’amministrazione comunale ricorda che per poter accedere al modulo di iscrizione è necessario essere in possesso ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 marzo 2023)di– L’amministrazione comunale informa a tutti i genitori degli studenti iscritti alle scuole dell’Infanzia e Primaria, tempo modulare e tempo pieno, presenti nel territorio comunale, che sono aperte le iscrizioni al die per gli iscritti alla scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado presenti nel territorio comunale anche per ilper l’anno scolastico 2023/2024. IscrizioniLe iscrizioni si possono effettuare esclusivamente online tramite il sito istituzionale del Comune, oppure collegandosi direttamente al seguente link (clicca qui). L’amministrazione comunale ricorda che per poter accedere al modulo diè necessario essere in possesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PSeM__ : #PSEMATWORK 6kW SU PERGOLA A Montalto di Castro in una deliziosa casa nella marina, abbiamo montato su #pergola… - lextraweb : Montalto di Castro, online sul sito del comune la domanda per gli aiuti economici legati al rincaro energia -… - 0766news_TripTv : ?? Montalto di Castro, è online la domanda per l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico anno 2023/2024 ???? Le… - tusciaweb : E’ online la domanda per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico anno 2023/2024 Montalto di Castro - - tusciaweb : Online la domanda per l’iscrizione al servizio di refezione scolastica Montalto di Castro - Riceviamo e pubblichi… -