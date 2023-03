(Di giovedì 2 marzo 2023) L’assessore alloLetizia Sardisco ha reso noto che stamane sono stati affidati iper la realizzazione deldiall’ATI (associazione temporanea di imprese) costituita dagli operatori Biondo srl e Impresa Edile e stradale del geometra Rizzo Antonino & C S.A.S. entrambi con sede legale a San Giuseppe Jato, per (live.it)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Monreale, partono i lavori per il Palazzetto dello sport di Pioppo - monrealeatoday : Monreale, partono i lavori per il Palazzetto dello sport di Pioppo - -

L'assessore allo Sport Letizia Sardisco ha reso noto che stamane sono stati affidati i lavori per la realizzazione del Palazzetto dello Sport di Pioppo all'ATI (associazione temporanea di imprese) ...Palermo - Mazara 1 - 1 giocata sabato Al Conca D'oro di, il Cus strappa un buon pareggio contro il Mazara. I padroni di casabene, con una manovra ariosa e verticalizzazioni che ...Al Conca D'oro di, il Cus strappa un buon pareggio contro il Mazara. I padroni di casabene, con una manovra ariosa e verticalizzazioni che mettono in difficoltà la difesa ospite. ...

Monreale, partono i lavori per il Palazzetto dello sport di Pioppo Virgilio

“Lupo la sera prima del decesso si era recato presso la infermeria del carcere per segnalare la presenza di eritemi in alcune parti del corpo – raccontano ... articolata denuncia presso i carabinieri ...L’assessore allo Sport Letizia Sardisco ha reso noto che stamane sono stati affidati i lavori per la realizzazione del Palazzetto dello Sport di Pioppo all’ATI (associazione temporanea di imprese) cos ...